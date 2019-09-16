新竹縣長楊文科宣傳竹縣自行車節

「單車旅遊」近年在台灣蔚為風行，縣長楊文科16日邀請單車網紅徐甘舒Susu擔任「2019新竹縣自行車節」活動代言人，號召千人參加11月10日「Easy Bike鐵馬遊新竹縣」活動，由Susu帶著大家一起單車旅遊玩竹縣，賞山景、海景及品美食。

楊文科表示，活動騎乘路線約34公里，全程休閒不競速，以新埔義民廟為起點，沿途行經戰車公園、湖口天主堂、湖口老街、坡頭漁港、新豐紅樹林至新豐池和宮為終點，有山景、海景，民眾可享受慢騎的樂趣，體驗竹縣山海之美。

同時，在池和宮終點有觀光產業市集、表演及抽獎活動，參與車友可持活動點券消費，不僅可享受山海景觀，也能體驗竹縣最道地的人文風情。

交旅處指出，這項活動至10月25日報名截止，報名費每人250元，可獲活動紀念品、完騎證書、活動抽獎券及單車女神SUSU為您掛上獎牌外，每人另有價值200元點券，可在終點產業市集或特約商家消費。

縣府並特別加碼瘋玩竹縣微旅行，11月8日「關西懷舊人文之旅」及11月9日「峨眉湖波山色之旅」，將由專業領騎帶隊，騎單車遊在地精選景點、導覽及DIY體驗，讓車友能充分感受小鎮魅力，各限額30人，報名費每人500元。活動內容請上http://hshbike.flca.tw/活動網站查詢。

(中時 )