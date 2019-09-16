竹北市長何淦銘宣傳928竹北市集

「2019竹北市集」即將開跑！竹北市公所從9月至11月將擴大舉辦5場「竹北市集」系列活動，3場「爬爬親子創意市集」及2場的「竹北綠市集」，市長何淦銘歡迎大小朋友一起呼朋引伴來參加。

何淦銘指出，去年首度舉辦專屬孩子的「爬爬親子創意市集」，以豐富多樣的手作攤位為特色，得到許多親子熱烈回響，今年擴大辦3場，分在9月28日、10月19日及11月30日下午1點至5點，在竹北爬蟲公園熱鬧登場。

何淦銘並說，活動前100名的小朋友可領棉花糖兌換券，且每場都有40多個攤位，手作攤老師的卡司堅強，此外還設計趣味闖關遊戲，參加就可領取精緻小禮物，還可以參加「手工木屋」的抽獎。

至外，舞台規畫可以跟台下孩子一起互動的表演，如互動魔術、川劇變臉、小丑氣球、聲音模仿、歡樂泡泡秀等精彩的活動，讓孩子們都玩得開心，留下無價的回憶。

在竹北新崙公園舉辦的「竹北綠市集」，時間為9月22日和10月27日下午2點至6點，現場將邀集小農帶來優質的農產蔬食，並有提供二手育兒用品的媽媽二手市集，鼓勵小朋友的玩具交換活動，現場並提供租借野餐墊的服務，讓民眾坐在草地上享受美食與音樂，拍照打卡區輕鬆變網紅。

(中時 )