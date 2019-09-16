MARVEL RUN Taiwan漫威主題路跑台灣站登場！繼香港、韓國、菲律賓、馬西亞等地推出MARVEL RUN漫威主題路跑後，2020年將由台灣華特迪士尼主辦在台舉辦，將漫威超級英雄角色結合路跑活動，讓全台漫威迷都能化身漫威英雄。

迪士尼旗下漫威影業歷經10年，自2008年《鋼鐵人》電影首次上映以來屢創票房佳績，2019年推出的《復仇者聯盟4：終局之戰》更成為史詩級的超級英雄電影。

漫威主題路跑台灣站將於本週五（20日）開放報名，2020年4月起跑，設有5公里親子組、10公里挑戰組、21公里競賽組，現場有漫威超級英雄拍照區及cosplay活動，讓粉絲跑友發揮創意，打造別具紀念的漫威路跑派對。

凡報名台北、台中、高雄場次的參賽者，將可獲得2020 MARVEL RUN限定商品，包括紀念號碼布、MARVEL RUN活動限定跑T，還有手提包、運動毛巾、頭帶、腕帶等限定週邊。各場次還有專屬完賽獎牌及寶石，同時報名三個場次的參賽者，可獲得全球限定版薩諾斯手套獎盃，同時搜集三個場次完賽獎牌寶石，一舉完成6大寶石收集。

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