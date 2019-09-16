被譽為「台灣第一配音員」的蔣篤慧16日離世，享年49歲。她投入配音工作26年，曾為《蠟筆小新》、《名偵探柯南》、《櫻桃小丸子》、《火影忍者》等動畫主角獻聲，就連知名遊戲《魔獸世界》都有她的聲音，今年6月在臉書放上光頭照，就有粉絲猜測她罹癌治療中，未料今傳出噩耗，讓好友粉絲都相當難過。

蔣篤慧提到當初為《蠟筆小新》主角野原新之助配音前必須先通過試音，當時還被要求模仿台灣第一代小新配音員馮友薇的聲音，但她認為應該要從日版原因開始學起，也大讚日版當時創造出一種全新的說話方式，對她來說是相當有趣的挑戰。

她在配音界橫跨廣告和戲劇，作品不僅限於日本動漫、遊戲，她還為《史瑞克》裡的費歐納公主配過音，她之前受訪時也提到，只要旅客要搭乘台灣高鐵，從買票到上車，聽到的聲音全都是她的。不過她發現客戶所需的配音員逐漸有轉變，因為她字正腔圓的說話方式，近年開始被嫌中文腔調「太匠氣」。

(中時 )