立委再疑新式身分證具追蹤功能內政部駁斥。(內政部網頁擷圖)

針對立委許毓仁在臉書質疑數位身分證具RFID(無線射頻辨識)功能，等於政府強迫在每一個人民身上安裝eTag，內政部今天再次嚴正澄清，此為不實指控，已嚴重混淆視聽。內政部日前已多次澄清，說明數位身分識別證(New eID)僅單純做身分識別，會依法確保民眾隱私、資訊安全與自主，比紙本身分證更能保障民眾權益。

對於晶片的RFID功能可以遠端讀取的安全疑慮，內政部表示，New eID晶片必須要在數釐米內才能感應，且要民眾自主同意輸入讀取碼或密碼，才能讀取晶片資料，他人是無法單憑感應晶片，就能讀取資料。

內政部指出，New eID也不會主動發送訊號、洩漏位置，民眾使用New eID之紀錄，皆留存於提供服務的機關，內政部不會蒐集民眾使用歷程，無法追蹤晶片使用軌跡，且依法不得做「目的外之利用」，在保護個資的法律框架下，受到嚴格限制，相當著重隱私。

內政部也再次說明，在生產空白卡階段，每個晶片都有專屬識別碼（UID），以記錄生產履歷，避免晶片外流、盜用或不當使用，未來亦可辨識是否遭偽變造，是生產過程中重要的安全管控機制。

在寫入個人化資料後，即採用ICAO對隱私保護的建議，啟動隨機亂數序號機制，每次感應都重新產生不同的隨機亂數，根本無法追蹤晶片使用軌跡，同現行晶片護照，請民眾可以放心，且國內現在已無發行未具晶片的護照！

內政部強調，我國是民主國家，政府的所作所為是要接受民意的監督與檢驗。New eID絕不可能對民眾實施監控、侵害民眾的隱私，政府會秉持公開透明原則推動，持續透過各項說明、宣導與外界進行溝通，希望各界可提供各項完善New eID的具體建議，公私協力一起更周延New eID的換發工作。

(中時 )