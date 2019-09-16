075型兩棲攻擊艦

解放軍正快馬加鞭打造075型兩棲攻擊艦，才剛傳出刷完油漆，就又有雷達安裝到位的消息。

新浪軍事的分析指出，按這情況看來，解放軍自製兩棲攻擊艦下水、舾裝周期應該非常短，如果海試順利，2020年就可能交付部隊。從相關照片來看，075首艦雷達配備相對簡單，而這個也符合它的定位。

分析認為，兩棲攻擊艦主要任務是兩棲作戰，防禦任務主要由護航艦負責，一般不會安裝太複雜的艦載電子設備和武器，以便控制成本與造價。包括最新的美利堅級（America-class）在內，美國海軍兩棲攻擊艦都沒有配備相控陣雷達，而是相對簡單的SPS-48雷達。

075型兩棲攻擊艦也沒配備有源相控雷達，仍然是陸製海鷹S/C三座標雷達，而這款雷達已經裝備在054A護衛艦上。分析指出，它與SPS-48一樣，都是頻掃陣雷達，就探測性能而言，低於最新的有源相控陣雷達。例如，它只能高低實現電子掃描，而方位掃描還得靠機械掃描，電子戰能力相對較低。不過，它的優點在於價格便宜，有助於控制自製兩棲攻擊艦的成本，因此解放軍海軍會選擇海鷹S/C雷達，作為兩棲攻擊艦的主雷達，也在合情合理。

不過，075艦對海雷達則採用了一款新型有源相控陣雷達，這一點也與美國海軍兩棲攻擊艦相同。分析說，上世紀90年代之後，美國海軍兩棲攻擊艦就大量裝備了SPQ-9B無源相控陣雷達，它採用二維電子掃描，以對抗超音速反艦飛彈的威脅。此外，SPQ-9B還是艦載綜合防禦系統主要火控感測器，能指揮艦載武器進行綜合攔截。

如今新型超音速反艦飛彈在中國大陸周邊有擴散的趨勢，相關威脅遽增。分析指出，由於早期SR60系列對海/對空二座標搜索雷達已經難以因應新作戰環境，因此解放軍海軍為自製兩棲攻擊艦換裝了新型有源相控陣多功能雷達，它的性能應該與SPQ-9B相當，甚至更好，一樣能在二維執行電子掃描，探測目標任務之後，得以迅速調轉波束，確認目標。而多波束能力更強，相對具備更高多目標和多功能性能。抗電子干擾能力更強，能在複雜背景條件下探測隱形目標。可以同時支援防空，反導和水面作戰。

兩棲攻擊艦結合了直昇機母艦與船塢運輸艦的功能，能部署登陸艇、氣墊船，直升機與垂直起降戰機，還能運輸數以百名計士兵或海軍陸戰隊員。《國家利益》（The National Interest）網先前分析指出，由於解放軍缺乏垂直起降戰機，因此目前還不能把兩棲攻擊艦當輕航母。不過，兩棲攻擊艦可望幫忙解放軍在爭議海域固權，並加入較小型的071型綜合登陸艦，來執行攻台任務。

(中時電子報)