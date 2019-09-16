吹冷氣導致排汗能力下降，身體中累積的毒素無法流汗排出去。(達志)

現代人因為天氣太熱愛吹冷氣，導致汗腺縮小、排汗能力下降，造成身體中累積的毒素無法藉由流汗排出去。加拿大研究發現，若身體累積太多「多溴二苯醚」這種環境荷爾蒙，有可能造成荷爾蒙失調，損害肝臟、腎臟及神經。而流汗排除「多溴二苯醚」的效果相當好，反倒是尿液排不掉。

外媒《straight》報導，有一種普遍存在於家用品為常用的阻燃劑「多溴二苯醚」(PBDEs)也是一種環境荷爾蒙。常使用在電腦、家具、智慧型手機上面。這種有致命毒素的環境荷爾蒙，容易在空氣中揮發，趁人類在呼吸、飲食、哺乳時進入體內，長期累積之下，便有可能造成賀爾蒙失調，對肝臟、腎臟及神經造成損害。

加拿大《多溴二苯醚阻燃劑在人體的排泄：血液、尿液、汗水》研究發現，「多溴二苯醚」僅能藉由汗排除，排尿反而無法。因此，偶而關掉冷氣讓身體正常排汗，以及運動時不要開冷氣、用熱水泡腳等，都能幫助身體排出更多毒素。

(中時電子報)