密爾瓦基釀酒人隊今天作客聖路易紅雀，前8局4個打數都沒建功的釀酒人隊35歲外野手布朗（Ryan Braun）9局上一棒敲出逆轉戰局的滿貫全壘打，幫助球隊7：6險勝，團隊本季累積232轟，締造隊史新猷。

布朗這支驚天滿貫炮出現在2人出局、滿壘、球數兩好三壞情況下，這也是他個人本季第20發紅不讓，賽後他說：「我現在的身手是沒有像過往那麼好了，但在比賽重要時刻，我仍是那個可以一棒定江山的傢伙。」

布朗曾6度入選明星賽，9月份攻擊火力不高，打擊率只有1成33，不過最近狀態提升，上周五對馬林魚隊也敲出2分炮助隊超前比數並收下勝利，他補充：「我相信自己，我曾在這些關鍵時刻擁有許多成功經驗，我覺得自己還有能力能在多做出一些貢獻。」

釀酒人隊本季團隊全壘打數已經來到232支，比2007年創下的隊史單季最多轟紀錄多出1轟，刷新隊史紀錄；另外，釀酒人最近10場比賽帶走9勝，想拚晉級季後賽還有希望，目前他們戰績排名落後國聯中區龍頭紅雀隊3場勝差，在外卡排名則只落後排名在他們之前的小熊隊1場勝差。

(中時電子報)