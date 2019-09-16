黝黑的世界裡，只有聲音引導我們，剎那光影，定格現在、跨越永恆！今秋來松山文創園看展吧！「藝異空間」充滿了各式鍋碗瓢盆敲敲打打的聲音！拿起手機掃描展版上的QR Code，便能以互動形式遙控展場中的鍋碗瓢盆，讓它們發出聲音、恍如交響。物件與聲音在整個場域中層層交織，就像是一場群體記憶的聚合。

8/28（三）至10/20（日）展出的《同根聲 Initial Resonance｜荒物聲響裝置展 2》，以每一組或懸掛、或交疊的日用器物代表不同生活所發出的不同聲音，藉此互動出不同的歷史景象，讓這樣的記憶與那樣的情感、這樣的人與那樣的人，在枝條掩映的光影中構成聲響裝置形成的時空洞窟，邀請每個進入展場的觀者共同創作「同根聲」。

「地衣荒物」與「融聲創意」運用生活道具結合科技，透過互動網頁連動聲音裝置，將舊時物件重新轉化為獨一無二的敲擊樂器，延伸空間與材質自身的共鳴。觀眾通過行動裝置掃描QR CODE即可開啟介面進行互動，使具象與抽象的聲響因共振填滿空間。

地衣荒物運用各式鍋碗瓢盆、農具、老式三輪車、大型茶葉桶等物件堆疊組合，混搭鏟米的勺子、早期度量的秤、吃飯拿來蓋菜的金屬網罩，透過拼接、組裝，打破物件原本使用的方式，讓平凡的日常用品轉化成超現實的裝置藝術，圓錐與漏斗狀的金屬造型，讓作品充滿了聲音質感。大量枝條串接形成的光影變化，結合四組風格獨特的荒物聲響裝置情境，讓展場空間幻化為地底洞窟般的連環樹洞，人們在聲響、光影的奇異交融中，跟著這些物件的記憶，一起成為歷史的一部分。

融聲創意運用電磁鐵與訊號裝置，製作融合場景的聲音設計並創建了互動網頁，透過觀者使用行動裝置互動與敲打，與每一區的物件設計產生互動，在一邊找尋聲音來自哪裡的同時，童年記憶也被喚起，這些物件被敲擊時所呈現出來的狀態，反映了它曾經被使用過的痕跡，也訴說著我們每個人生活在這片土地上的故事。

《同根聲 Initial Resonance｜荒物聲響裝置展 2》。（圖取自松山文創園區官網）

同根聲Initial Resonance｜荒物聲響裝置展2

時間：8/28-10/20｜10:00-18:00

地點：松山文創園區｜藝異空間（南向製菸工廠一樓）

(中時電子報)