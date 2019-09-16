國民黨台東縣地方黨部16日宣布，「台灣安全人民有錢－韓國瑜台東縣競選團隊」全到位，戰鬥團隊由台東縣長饒慶鈴擔任韓國瑜台東縣競選總部主委，台東市長張國洲等16位鄉鎮市長、代表會主席出任各鄉鎮市競選總部主委，大家高喊「唯一支持韓國瑜」。

饒慶鈴感謝16位鄉鎮市的國民黨菁英承擔下如此重責大任，她說，在這個時刻，很多人都有許多想像及猶豫，但是身為國民黨員就是要唯一支持黨內候選人，只要自己一心不變，為黨努力奮鬥，終究可獲得最後的勝利。

台東縣各鄉鎮市競選總部主委名單如下：台東縣饒慶鈴、台東市張國洲、綠島鄉謝賢裕、蘭嶼鄉前鄉長廖班佳、卑南鄉鄉代會主席吳昇和、延平鄉前鄉長吳榮典、東河鄉葉啟伸、成功鎮黃博昌、長濱鄉潘淑芳、鹿野鄉李國強、關山鎮戴文達、海端鄉胡金至、池上鄉前鄉代會主席林文雄、太麻里鄉王重仁、金峰鄉鄉代會主席胡昭青、大武鄉黃建賓、達仁鄉前鄉長王光清。

(中時 )