中市王姓老翁在今年3月間酒駕開曳引車倒車撞警，遭員警開4槍制止保命事件，引網友罵聲。警方依殺人未遂、妨害公務等罪送辦，但檢方認為，老翁並沒有殺人犯意，僅依公共危險、妨害公務及毀損公物罪起訴。沒想到，老翁在7月間因工安事件外傷性休克死亡，台中地院判決公訴不受理。

53歲王姓老翁2019年3月5日下午1時許在中市潭子區潭興路巷內工廠與友人喝啤酒後，開曳引車離去，行經潭興路一段違規迴轉，台中市市政府警察局交通警察大隊劉姓員警騎警用機車攔查，老翁利用劉警下車之際，竟開曳引車撞擊警用機車，並在產業道路間飆速逃逸，劉警騎機車從後追捕。

開著曳引車的老翁行經仁愛路一段巷內突然急煞，並猛倒車撞擊劉警人車，劉警見狀急跳車閃避，造成右膝擦傷，警用機車被撞得多處損壞，劉警見當時情況危急，持槍朝老翁駕駛的曳引車的左後車輪，開了4槍制止。

老翁見狀竟不顧曳引車，逃到附近果園躲藏，警方在樹林找到躲在水溝內的老翁，並測得他呼氣酒精濃度為每公升0.37毫克，此事件在網路引發熱烈討論，不少網友撻伐老翁目無法紀。

偵訊時，老翁否認有殺人意圖，他辯稱是因為「不想停車受檢，才跑給警察追」、「倒車時，不知道後面有人」等理由，檢察官認為王男與劉姓員警互不相識、也無恩怨，難以認定他有殺害員警意圖，依公共危險、妨害公務、毀損公物品等罪起訴。

豈料，老翁7月17日在工地做噴漆工作，竟發生工安意外遭鋼筋砸傷，造成外傷性休克死亡，經警方報驗。台中地院因被告死亡依法判決公訴不受理。

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(中時 )