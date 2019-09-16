專案人員正在清點查扣香菇。（台中查緝隊提供／陳淑娥台中傳真）

海巡署偵防分署台中查緝隊去年接獲走私線報，在高雄市小港區沿海三路附近攔查2只40呎貨櫃，經開櫃檢查由高雄關人員辦理卸貨清點查扣，共查獲802箱香菇，以均價每公斤1500元計算，初估市價逾2800萬元；台中查緝隊表示，走私集團利用轉口櫃方式「狸貓換太子」，林及楊姓兩名司機8月底已遭起訴。

台中查緝隊指出，去年8月接獲線報，高雄地區走私集團擬大量走私香菇，以魚目混珠方式規避關稅從高雄關入境，遂與海巡署南部分署第五岸巡隊、台中市政府警察局烏日分局偵查隊、高雄市政府警察局鼓山分局偵查隊、財政部關務署台中關及高雄關等單位，共同組成專案小組偵查。

專案小組歷經3個多月追緝，掌握該走私集團作業模式與行蹤後，於去年11月10日在高雄市小港區沿海三路附近攔查2只40呎貨櫃，經開櫃檢查由高雄關人員辦理卸貨清點查扣，共查獲802箱香菇，其中香菇朵1萬103.5公斤、香菇絲9126公斤、散裝香菇15.5公斤，合計1萬9245公斤，以台灣菇類發展協會市場調查乾菇均價每公斤1500元計算，初估市價逾2800萬元。

台中查緝隊表示，走私集團利用轉口櫃方式申報卷軸A貨櫃，但櫃內卻是滿載香菇，該貨櫃從高雄港108號碼頭進港，要拖運至70號碼頭出港轉口至菲律賓，在短暫貨櫃換碼頭拖運期間，以狸貓換太子方式將俗稱「菜底櫃」裝滿廢棄衣物B貨櫃予以調包，走私集團不只偽造相同編號貨櫃，竟連貨櫃加固封條也變造成活動可拆式封條。

台中查緝隊表示，本案移送高雄地檢署歷經9個多月偵辦，於今年8月底偵結，依違反懲治走私條例起訴林嫌、楊嫌等兩名司機。

(中時 )