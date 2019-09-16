農委會今天召開記者會表示，12日在高雄市旗山區1處土番鴨場首度檢出H5N5高病原性禽流感，高雄市動保處隨即撲殺該場3583隻土番鴨，並完成清潔消毒，也完成鄰近5場禽場，但皆呈陰性，未來3個月會持續監測鄰近的禽場，直到沒有病毒活動後才會回復一般的防疫作為。

H5N5高病原性禽流感病毒2016年至2018年在歐洲地區野鳥檢出15例，並在德國及克羅埃西亞等家禽場發生零星案例，而此次是我國首度檢出H5N5禽流感病毒。

畜衛所所長邱垂章說，目前初步分析，H5N5的HA序列可能是來自於104年入侵台灣的H5NX亞型禽流感病毒，而NA序列則與歐亞大陸廣泛分布的野鳥HXN5亞型禽流感病毒接近，可能是在台灣發生重組，但也有可能是野鳥攜入台灣。

農委會副主委黃金城表示，此起H5N5禽流感目前未發現在哺乳類有發病的可能性，農委會將在未來3個月的時間完全清除掉H5N5，不要繼續存在環境內。

據農委會統計，因為禽流感的緣故，106年共撲殺182場、撲殺1百71萬餘隻家禽，107年共撲殺98場、69萬餘隻家禽，今年至今則已撲殺55場、69萬餘隻家禽。

(中時 )