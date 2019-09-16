胡采蘋臉書。（摘自胡采蘋臉書）

資深媒體人彭文正緊咬蔡英文總統偽造學歷一事，風波越演越烈，雖總統府已對彭文正開告，但彭文正沒在怕，表示上窮碧落下黃泉都要追出真相！但彭文正的執著，財經女神胡采蘋看不下去了！她認為如果蔡沒有畢業證書，又怎能在大學任教，沒想到遭臉書《政經關不了》攻擊她在對岸工作沒資格說話。胡采蘋也不甘示弱回擊，「孩子，你要有國際觀，不然以後就跟彭文正一樣，出國比賽丟臉冠軍」。

彭文正緊咬蔡英文偽造學歷，日前宣布籌組「倫敦5天4夜蔡同學論文聞香團」後公布行程，包括拜訪倫敦政經學院、召開國際記者會、並向法院正式提告。總統府表示，蔡總統的論文與學歷都真實無誤，也已對彭文正提告，就讓司法來釐清。

對於論文門事件風波，胡采蘋日前也在臉書發文表示看法，「她不太明白為什麼像賀德芬老師這種明星教授也會指控蔡總統學歷造假，彭文正老師在學生之間的評價普通，究竟有多少實力真的是不清楚。但賀德芬總不至於會犯迷糊，學校聘用的事情應該要很嫻熟才對。這真是十分離奇，當年黨政軍退出三台退出校園，賀都是風雲健將，怎麼可能不清楚教師聘用的實況，真的很奇怪」。

結果此文一出，臉書《政經關不了》粉專批評胡采蘋，「一個前阿里巴巴旗下新媒體《天下網商》的執行主編、在中國北京財經雜誌工作過的人，現在跑來挺蔡英文」，還附上大笑的貼圖。

當然，胡采蘋不甘示弱，今也在臉書回擊，難怪彭文正搞不清楚總統學歷問題，這個人竟然不知道有多少在中國工作的人都是投蔡英文的，阿里巴巴投蔡英文的台灣人我認識至少十個，滿地都是搭飛機帶人民幣回來投蔡英文的孝子孝女。文末更譏諷，「孩子，你要有國際觀，不然以後就跟彭文正一樣，出國比賽丟臉冠軍」。

(中時電子報)