2019第14屆全民會長盃國際羽球錦標賽暨青少年羽球分齡錦標賽今天在臺北體育館開幕，本次賽事超過3000人參與，全國各縣市中小學選手將近2千人，更有來自馬來西亞、香港、泰國遠來參賽的選手，比賽也引進比分直播系統，讓未能來到現場觀戰的羽友們都能第一時間得知戰況。

一年一度全民會長盃國際羽球錦標賽，今年邁入第14屆，展現羽球優良傳承與歷久不衰的強大魅力，並由勝利體育事業股份有限公司贊助，主辦單位中華全民羽球協會理事長吳宜倫表示，如果沒有勝利體育的幫助，舉辦比賽會有很大的經費壓力，感謝勝利體育用心推廣全國業餘及專業賽事。

全民會長盃賽事組別多樣化，除學生組分齡賽外，還有學生團體賽組、社會團體組、專業團體組、社會分齡團體組及VIP雙打組等。(中華民國全民羽球發展協會/陳筱琳傳真)

會長盃創立目的是能讓國小、國中學生與成人羽球愛好者參加的競賽，今年參加學生組分齡賽共計單打選手1300多人，雙打選手也超過1000人，在學生團體組方面共116隊、超過千名選手參加，已經成為國內17歲以下學生最具規模的民間比賽。

在社會成人組部分，會長盃為了與清晨盃羽球賽的差異，今年朝團體分齡賽模式發展，讓羽球同好們能夠一起揪來打球，總計128隊共計超過800位球友組隊參加，

每年舉辦的全民會長盃賽事組別多樣化，除學生組分齡賽外，還有學生團體賽組、社會團體組、專業團體組、社會分齡團體組及VIP雙打組，另外也有特別有專門為年長者設計的3P團體組賽程，3位選手年紀相加需達200歲或220歲，證明羽球運動是不分老少的全民運動。

(中時電子報)