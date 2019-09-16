台中市一名李姓快遞員，2月在網路聊天室與暱稱「人妻偷執愛」攀談，對話中不僅自爆持有毒品，還大膽詢問「晚上你幾點有空」、「大約要多少才夠」、「你量大嗎？」、「其實不用租到一天」，相約見面開毒趴，結果中了員警設下的陷阱，被依毒品危害防制條例起訴。

員警在執行網路巡邏時暱稱「人妻偷執愛」，主動搭上李男，得知李男自爆持有毒品，便設下埋伏釣魚，以暱稱「胡靜儀（美人狐）」私下與李男交換通訊軟體微信，取得聯絡後，再積極詢問「你要帶我去哪」、「日租套房可以嗎」、「我還有但是剩不多，夠你用了」、「兩個會不夠你用吧」，主動討論見面轉讓毒品的事情。

警方確認李男中圈套，當晚便透過女警假扮「人妻偷執愛」使用者，與李男相約在北屯區一處日租套房見面，女警赴約確認男子持有毒品後，埋伏在附近的員警就立刻上前盤查，李男當場情況不對，主動交出身上重量約0.19公克的二級毒品安非他命與一個吸食器。李男被起訴後，遭判刑2個月、緩刑2年，且須在判決確定日起的6個月內，向公庫支付10萬元罰金。

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(中時電子報)