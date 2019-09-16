今天是蒙特婁議定書通過32週年，環保署指出，過去國內消防產業、電子業、發泡產業、冷凍空調產業及其他相關產業，為與政府共同保護臭氧層，積極測試與轉用替代品，遵循蒙特婁議定書管制規範，停止使用臭氧層破壞物質（ODS）物質，32年來，我國從源頭削減已累積超過40萬公噸的氟氯碳化物及氟氯烴。

臭氧層能夠吸收太陽光中大部分的紫外線，為保護生態環境與人類健康避免受到傷害的天然屏障。人類及工業活動釋放至大氣中的氟氯碳化物（CFCs）等物質被證實破壞了臭氧層後，聯合國環境規劃署即於1987年9月16日邀集各國共同攜手，簽署了蒙特婁議定書，管制削減ODS，並從1995年起訂每年的9月16日為「國際臭氧層保護日」，以茲紀念喚起公眾的環保意識。

因蒙特婁議定書的成功管制，大氣中臭氧層破壞物質濃度已逐年下降，臭氧也開始恢復、南極臭氧洞逐年縮小，預期臭氧的濃度至2060年能恢復到1980年的數值。

環保署表示，我國雖然不是蒙特婁議定書締約國，但自始即自願遵守蒙特婁議定書管制規範，為配合蒙特婁議定書管制措施，跨部會提供多起輔導措施。

環保署也說，隨著CFCs替代品由HCFCs逐漸轉為氫氟碳化物（HFCs），雖然HFCs非破壞臭氧層物質，卻會讓全球暖化現象加劇，間接可能影響臭氧層恢復，據此，蒙特婁議定書已將HFCs納入管制，依相同管制模式，從源頭消費量逐步削減HFCs，以控制2°C全球升溫。因應蒙特婁議定書HFCs削減規範，我國也將參加相關國際環保公約。

(中時 )