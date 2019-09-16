台中市議員16日帶著農民實際到黃竹地區勘查猴害，高喊要成立抓猴特宮隊。（馮惠宜攝）

台中市動物保育學會研究組長林文隆出示，近年在太平霧峰地區野生猴群調查資料。（馮惠宜攝）

台中太平黃竹山區野猴成群，破壞農民種植的香蕉、龍眼和木瓜等水果，農民血本無歸憤而向市議員李麗華求助，16日李麗華邀集農業局長蔡精強率專家共同開會研商，蔡精強除揭示，動保法21條規範，保育動物如危害農民財產得依法防治，也諾設示範區全面補助農民設電網防治。

太平黃竹里長林元成指出，黃竹地區居民約500人，其中8成是農民，近年猴群已到嚇人的地步；農民也表示，黃竹山區至少有十多群猴子，每群均有十多隻，每天自樹林下到果園覓食，所到之處的香蕉木瓜和龍眼，無一倖免，把果園催殘，滿地掉落咬一二口的水果，農民損失慘重。

農民為降低衝擊，不是放狗咬猴，就是放鞭炮或設誘捕籠但效果不彰；不少農民也表示因猴子列為保育動物，不可獵殺，一旦獵殺，農民就要被罰6萬元。

蔡精強表示，目前中央補助農民設電網防制，中央補助1／4，如有需要可以在黃竹地區設示範區，不足的部分由農業局編預算全額補助。

但對於農民應受限於動保法規範無法對入伺的猴群進行獵殺，蔡精強解釋，動保法21條野生動物如危害農作物、家禽、家畜或水產養殖者農民得依法防制，意即不是不能獵殺；而台中市動物保育學會研究組長林文隆則強調，動保法21條規劃是只要農民受危害即可採必要防治，但書是要報備，他也說，只要低調不張揚，都於法有據。

(中時 )