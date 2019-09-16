有服用威而鋼習慣的男性要注意了！英國數據顯示，服用威而鋼可能出現副作用，包括陰莖持續異常勃起、呈現香蕉狀彎曲，也有人服用後出現心臟、視力模糊等問題，有一名男子因為藥物反應太過嚴重，最後把弟弟切掉，過去2年也已造成28人喪命。

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency，MHRA）指出，過去2年，英國當地共有279名男性在服用威而鋼後出現副作用。

數十名男性患上陰莖異常勃起症狀（priapism），患者即便沒有性慾，弟弟也持續勃起，而且有疼痛感，另外，至少有2名男性在服用後，患上了佩洛尼氏症（Peyronie’s Disease），弟弟呈現香蕉般的彎曲形狀。目前已經有1名男子因為藥物反應太過嚴重，而將陰莖切除；此外，還有28名男性因服用威而鋼或是其他同樣成份的學名藥而喪命。

調查還顯示，有10名男性服藥後出現心臟問題，2人感覺到鼻子阻塞。

《醫學日報》（Medical Daily）報導，英國國家醫療保健服務（National Health Service，NHS）指出，那些經歷副作用的患者當中，多數是透過未經合法授權的管道取得藥物，另一項調查也顯示，在網路上買藥的患者中，每4人就有1人出現問題。

事實上威而鋼開發商輝瑞藥廠（Pfizer）在官網上就已承認服藥後可能出現一些副作用，包括頭痛、臉部泛紅、視力異常、流鼻水、背痛、頭暈、起疹子等，另外還有一些較少見的副作用，例如異常勃起、視力突然下降、耳鳴、聽力受損等。

報導說，如果患者在服藥後身體不適，應立即停藥並就醫。輝瑞也強烈建議男性在服用前先徵詢過醫師建議。

威而鋼被視為是治療男性不舉的有效藥，儘管有副作用消息傳出，英國藥物及保健產品管理局發言人仍強調，該藥物是經過74組實驗組與對照組、9,570位患者的臨床實驗，加上超過10年的市場監控才上市。

(中時電子報)