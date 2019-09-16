金城分局局長李益杰強調，警方將持續嚴正執法，維護地方治安。（李金生攝）

金門金寧鄉一間KTV酒店15日凌晨發生集體鬥毆事件，在2個不同包廂飲酒作樂的的13位民眾，因敬酒不爽大打出手，結果造成2人重傷2人輕傷，其中1人頭部重創後送台灣搶救中。警方將涉案「打手」移送法辦，2人遭到收押，3人交保。

警方調查，昨天凌晨零時許，位於金寧鄉伯玉路旁1間有女陪侍的KTV酒店內，1名蔡姓民眾與其他4人在包廂內飲酒作樂，疑因酒後情緒亢奮，單獨到另一包廂向在座的8人敬酒。因雙方互不認識，加上蔡某又前後敬酒4、5次，遭嫌太煩而發生口角不快，進而爆發肢體衝突。

蔡某氣沖沖離開現場，將自己敬酒反遭人欺負的事，告知正走出包廂準備離去的酒伴。其他人一聽火冒三丈，隨即從車中取出鋁製球棒痛毆對方，「5打8」從包廂一路打到店外，結果造成被打一方的陳姓、辛姓民眾重傷，另陳姓和蔡姓2人輕傷。

其中，陳姓民眾因頭部重創，已在15日後送台灣搶救。警方據報出動快打部隊，在3分鐘內火速趕抵現場，將雙方涉案人馬移送法辦，打人的2名蔡姓民眾遭到收押。另有3人交保，其中1人是金門守備大隊的陳姓士兵。

金防部指出，陳姓士兵是在休假期間，與友入聚會捲入鬥毆事件，經查當天他並未出手打人，後續將依據毋枉毋縱的原則，配合檢警調查，若確有不法情事，將給予適當懲處。

警方在事發後己加強巡邏，店家也在昨夜拉下鐵門，暫停對外營業，但此事在一向平靜的金門，仍引起鄉親議論紛紛。

(中時 )