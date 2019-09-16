炒飯吃到有黑牛、干貝、大蝦與烏魚子當配料，實在有夠浮誇，台南市1家不起眼的餐飲屋，就用這4種配料作炒飯，吸引網友嘗鮮，4種配料被稱為炒飯的極品，還將這道炒飯取名「F4炒飯」。

佳佳餐飲屋二代老闆楊文舜接手經營近20年，曾在五星級飯店廚房工作的他，看過大飯店創造菜色使用的豐富配料，他接手家業起，先從簡單的炒飯試水溫，推出各種不同口味的炒飯，市場接受度算普通。

楊文舜4年多前思考推出一款豪華炒飯，一開始以大蝦當配料，推出大蝦炒飯，因為自己愛吃安格斯黑牛肉與烏魚子，陸續推出黑牛炒飯與烏魚子炒飯，顧客反應都不錯。

他原本又要推出生食級的干貝炒飯，但擔心價格太貴市場難以接受，如果只放一、兩顆干貝也不夠看，剛好有客人反應想一次吃烏魚子、黑牛與大蝦3種綜合口味的炒飯，他就加入干貝，創造出網友口中的F4豪華炒飯。

F4炒飯用特製蝦醬快炒，加上大蝦、黑牛、烏魚子與干貝，「彭派」程度讓每個顧客看到都大呼「很厲害」，很快在網路上打開知名度，但因為成本驚人，模仿的店家卻很少。每盤炒飯價格290元，店家表示，這是向大盤購買才能壓低價格，一般這樣的配料成本要400元。

店名：佳佳餐飲屋

地址：台南市中西區健康路一段410巷35號

電話：06-2133988

營業時間：上午11：00到下午03：00

下午4：30到晚上8：00

公休：周六

售價：每盤F4炒飯290元

(中時 )