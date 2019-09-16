麻豆文昌祠出現有「統一中國」字眼的對聯，區公所會勘後認為不妥，立即拆除。(麻豆區公所提供)

學生或民眾參加考試時，總會拿著准考證到奉祀孔子、文昌帝君的廟宇上香祈福，位於麻豆國小旁的麻豆文昌祠，日前被人發現樑柱上多了一副對聯，上面寫著「東方紫氣顯統一中國太平春」、「五倫道德傳錦繡河山聖理造」，卻觸動敏感神經，麻豆出身的台北教育大學台灣文化研究所教授在臉書貼文感嘆，「統一」之後哪來的「太平春」，引發討論，麻豆區公所今日會同里長、義工會勘後，當場將對聯撕除。

麻豆文昌祠建於清朝咸豐年間，由於麻豆地區文風鼎盛，民學大小書房當時曾經有超過30多間，因此文昌祠是其中心地，是由民學開文社改建，更名為振文社，同時間也成立祠堂，奉祀魁星、蒼頡夫子、文衡帝君、呂仙祖及朱文公，合稱文昌帝君，因是學問之神，附近若有考生都會來祈求好運。

區公所指出，文昌祠主事者在去年身故後，目前並沒有管理委員會，都由義工不定期前來整理環境，因此沒有人知道這副「東方紫氣顯統一中國太平春」、「五倫道德傳錦繡河山聖理造」的對聯是何時貼在樑柱上的，麻豆區公所與里長、文昌祠義工會勘後，認為對聯內容不符合當前社會氛圍，且鄰近的麻豆國小在畢業季都會來祈福，並不適當，決定立即撕除，未來再委請麻豆國小師生重新創作。

此事也引來附近民眾注意，眾人議論紛紛，有人認為「統一中國」與「中國統一」不同，搞不好是之前兩岸關係緊張前就已經存在，也有人認為對聯的字跡還很新穎，可能是有好事者趁著文昌祠缺人管理才貼上，但大家都認為不要牽扯到政治才是上策。

(中時 )