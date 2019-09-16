德國汽車巨擘福斯汽車同意以1億2700萬澳元（約新台幣27億元），與多起集體訴訟案的澳洲車主達成和解。這些車主因福斯柴油車排放舞弊醜聞「柴油門」而提告。

福斯汽車（Volkswagen）2015年表示，全球有1100萬輛柴油車受到影響。福斯旗下品牌包括豪華車奧迪（Audi）及平價車斯柯達（Skoda）。

根據法新社今天報導，澳洲約10萬車主得以根據原則性協議條款向福斯汽車索賠。福斯汽車在未坦承責任的條件下，達成和解協議，這項和解協議仍有待聯邦法院的批准。

負責當中一起集體訴訟的莫里斯布萊克本律師事務所（Maurice Blackburn）主要辯護律師希梅爾（Julian Schimmel）表示：「數萬名澳洲車主宣稱財務上受到柴油排放問題的影響，對這些車主來說，此舉伸張了正義，並提供補償，是重要的一步。」

2015年爆發柴油門（dieselgate）醜聞時，澳洲有超過9.7萬福斯汽車配備這種設計來騙過排放測試的技術。

福斯汽車在聲明中表示，公司把和解費視為「朝解決柴油車問題更邁前一步」。

德國福斯也被澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）告上法院，這個監管機構指控福斯多次違法，一旦本案在法院勝訴，福斯恐面臨大筆罰金。

福斯先前已因柴油排放醜聞，以高達數十億美元的賠償金，與美國及加拿大的車主達成和解。

(中央社)