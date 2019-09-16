鴻海創辦人郭台銘明天有可能登記參選2020總統大選，對於郭台銘有可能參選這件事，國民黨主席吳敦義今天出席國民黨「立法實務研討會」受訪時表示，會運用各種方式接觸，希望他能夠回頭，「但是不一定啦，會盡最大努力。」

永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天證實把戶籍遷到桃園八德，郭台銘幕僚郭昕宜則把戶籍遷到台中北屯北區，疑是將布局2020立委選舉，且這兩區都是藍營大本營，挑戰的還是挺韓大將陳學聖以及沈智慧，劍指韓國瑜意味濃厚。

對此，沈智慧今天則表示，她的選區是台中市長盧秀燕長期經營的選區，自己也在這區耕耘已久，對於選舉有信心，任何人要來參選都是自由。她不認為這算韓郭對決，她在該區經營很雄厚，不用想太多，很單純的立委選舉，不擔心被分到選票。

陳學聖則表示，大概郭陣營是想把這裡變成總統大選的濃縮版，可能是衝著他跟韓國瑜的交情來炒熱度，滿有趣的，要來就放馬過來，就全力以赴，沒什麼好在怕的，選舉選了30年了，腳踏實地比較重要，光靠新聞炒熱度是贏不了選舉的。

(中時 )