2020總統大選，總統蔡英文將代表民進黨參選尋求連任。她近日出席活動時，經常提及政府施政成果，並強調過去3年打下基礎可讓台灣未來10年有更好發展，「拜託大家再給蔡英文4年，一定讓台灣脫胎換骨」。然而「再給4年讓台灣脫胎換骨」這番話被網友抓出前總統馬英九也講過，蔡英文被酸不僅有錯都是前朝的，連口號也都是馬英九的。

蔡英文昨向高雄鄉親喊話，她說明年大選對台灣未來發展很重要，請大家一定要把票投給蔡英文，再給蔡英文4年、台灣一定脫胎換骨，「票投蔡英文就能守住自由、民主、主權並代代相傳」。蔡英文這個月7日在樂成宮致詞也向在場民眾提到，過去3年打下基礎可讓台灣未來10年有更好發展，「拜託大家再給蔡英文4年，一定讓台灣脫胎換骨」。

對此，臉書粉絲專頁「白色正義聯盟」發現，馬英九在2011年8月14日在台南鹿耳門聖母廟舉辦「民主選讚營」與青年學員座談時，表示「前4年我要讓台灣撥亂反正，後4年我要讓台灣脫胎換骨！再給我四年！」白色正義聯盟直言，有錯都是前朝的、有問題都是馬英九，口號也都是馬英九的！「那我還要你這個政府幹嘛？」

網友也紛紛諷刺表示「空心菜不是叫假的」、「再給四年，台灣真的只剩下骨了」、「說謊成性」、「沒什麼政績最愛說前朝最愛用主權兩個字來騙選票」、「不然怎麼叫馬維拉」、「全是前朝的錯，那這些年是在睡覺嗎？」

(中時電子報)