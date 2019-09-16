為了讓新住民了解台灣明年1月11日2020總統、副總統以及第10屆立法委員選舉，移民署明將在台北市服務站舉行「新住民模擬投票體驗」，中央研究院語言學副研究員余文生、新住民陳玉水、新住民二代陳金鈴，將模擬投下神聖的一票，余表示，感覺非常的新鮮。

余文生是美國加州大學柏克萊分校語言學博士，來台16年，在中央研究院擔任副研究員。移民署表示，以往法令規定必須提出放棄美國國籍的證明，才能取得台灣身分證，但隨著國籍法第9條的修正，外國專業人才經過審核，可以免喪失原有國籍證明，讓他能享有台灣投票的權利，余本身很高興，明天將參與活動，搶先體驗，余等3人也將投下人生在台第1次的選舉票。

移民署表示，新住民對於台灣不了解台灣選舉的過程，可能會將選舉票攜出，或是蓋錯位置等，為了讓新住民能清楚了解，移民署舉辦活動讓新住民了解投票規定及注意事項，內政部部長徐國勇則親臨致詞，並由中正區公所管理員解說投票體驗流程，讓專才歸化人士余文生、新住民等人共同模擬投票體驗。

余文生說，他深感榮幸能成為首投族，以往他總是不太熱衷台灣選舉的旁觀者，現在終於輪到他可以好好認識這些候選人，了解他們究竟想為這個國家做些什麼。

(中時 )