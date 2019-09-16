文山區興得里原有一處興光市場，但開業3年後黯然收攤，北市議員耿葳今於議會財建部門質詢指出，該區域為市場用地，現在淪為環保局收納空間，附近住宅林立，卻連一間超商都沒有，要求市場處重新規畫，對此市場處長陳庭輝表示，將調查當地需求及商機，並與其他局處進行溝通。

北市議員耿葳表示，原興光市場位於住宅區中央，位置良好，空間近700坪，卻閒置已久，最後一次招標已是10年前，由於周邊有許多新建案，民眾購物需求激增，且該區域原本就是市場用地，居民期盼能重新招標市場，不料卻接獲當地里長陳情，該空間將由北市社會局使用，十分錯愕。

興得里長黃細福表示，以前當地人口不到300人，現在人數逼近1千人，還有許多新建案，但周邊一間超商也沒有，要到最近的興隆路三段興德市場買菜，一小時才有一班小巴，走路也要20分鐘，交通十分不便，期盼能重新建置市場。

對此，北市市場處長陳庭輝表示，興光市場以前發包、招標多次，但當年可能沒購物需求，造成商家進駐意願低落，現今時空轉變，將先調查當地需求及商機，並與社會局進一步討論，研議重新招標市場的可能性。

(中時 )