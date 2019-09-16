遠航今年9月ATR新機隊再添生力軍，有4名具備商用駕駛資格的自訓機師完成報到手續。（遠航提供）

遠東航空2017年起引進ATR新機，也同時啟動機師招募計畫，今年9月ATR新機隊再添生力軍，有4名具備商用駕駛資格的自訓機師完成報到手續。今日起開始受訓，4名新進機師將接受地面學科、模擬機、本場訓練與航路飛行等5到6個月的訓練課程，預計2020年3月上線執勤。

遠東航空上月公布MD機型除役時程表，有四架機齡26年到28年的MD客機，將於今年8月、11月、12月汰換，並陸續引進3架ATR72-600客機。遠航董事長張綱維表示，飛機汰舊換新還需考量人員訓練，過去不是不換，是希望一切到位後再更新。

遠東航空今日宣佈，已有4名自訓機師完成報到手續，今日起開始受訓。遠航發言人盧紀融副總表示，遠航招募的類別含已具備商用駕駛資格的自訓機師、退役空軍飛行員及民航機師等。每位新進機師皆經過書面審查，筆試，初試，複試及綜合評量等重重關卡才能正式錄用。

新報到的機師中有3男1女，身為遠航機隊中第二名的女性機師TingTing表示，她過去是一名國文老師，工作穩定但沒有變化，喜歡挑戰的她開始報考瑜伽、領隊等證照，最後選擇飛行，她認為女機師處理事情的細膩感，是不同於男機師的優點。

遠航自2017年7月成立ATR72-600新機隊，目前共6架上線營運，到2020年2月將有共9架ATR營運。這幾位新進機師將接受包含地面學科、模擬機、本場訓練及航路飛行等的5到6個月訓練課程，預計於2020年3月可上線執勤。由於新機仍陸續引進，遠東航空積極延攬更多的優秀人才加入，各職缺及詳細報名資訊請上遠航官網www.fat.com.tw查詢。

(中時 )