總統蒞臨覆鼎金保安宮金獅湖太子爺廟

韓粉製蔡英文與韓國瑜拜廟對比圖說，唉～這個怎麼比？職棒比少棒？(李四川後援會)

蔡英文總統被高雄市長韓國瑜酸拜廟時都沒有人，小英15日南下高雄連跑教會、宮廟受到不少支持者歡呼鼓勵，她面對媒體詢問時回說，「你們都看到啦，這不用回答了」。但韓粉看完一間高雄廟方的小英拜廟直播影片後，韓粉又笑翻了，評語酸爆「這就是40幾趴的民ㄊㄧㄠ嗎？笑死人😄的」。

高雄市長韓國瑜14日揶揄總統蔡英文「天天說20年經濟最好，但她到廟裡拜拜真的就沒有人，看看我們這邊，每個人的眼睛炯炯有神！」蔡英文似乎十分介意，不僅隔天到高雄拜廟時就出現「眾多」粉絲，並在粉絲頁上放上她被人群擠到看不見的照片，特意標註「我在這裡」。

但韓粉看完昨日下午覆鼎金保安宮《高雄金獅湖太子爺廟》的直播影片，看到小英車隊抵達前那「冷靜又整齊」的人潮。轉發影片的韓粉說，這是被批評「拜廟沒人」才動員來的耶！還得靠廟方主持人的口令，才有2266的掌聲？笑死人囉！這種是在高雄執政2、30年，而能夠動員來的人數？掉漆了啦！要怎麼跟韓國瑜的支持者，自動自發參加的人潮比啊？而且根本就是有氣無力的鬼叫呀！看看韓市長的群眾魅力。管他什麼民調，一心一意支持「韓國瑜」就對囉！

其他人留言「乾脆去做一些人型立牌來放！」、「太好笑了」、「昨天去了台中潭子觀音媽廟，我目測概算應該有2000人，那種人潮氣氛，菜老英差太遠了。」、「有發雙主菜便當嗎」、「要謙虛，偷偷大笑就好」、「這就是40幾趴的民ㄊㄧㄠ嗎？笑死人😄的」、「走那麼慢 ，你是沒聽到主持人講很多次天氣這麼炎熱這句話逆啦?後面的都快曬死了」、「動員來的排隊還排得整整齊齊」、「看了超療癒。哈哈哈哈哈哈哈」、「韓拜廟，有人氣！蔡拜廟，有人生氣！」、「今日最好笑！」

韓粉看完昨日下午覆鼎金保安宮《高雄金獅湖太子爺廟》的直播影片，看到小英車隊抵達前那「冷靜又整齊」的人潮。轉發影片的韓粉說，這是被批評「拜廟沒人」才動員來的耶！(李四川後援會)

韓粉看完高雄廟方的小英拜廟直播影片後，又笑翻了。(李四川後援會)

韓粉看完一間高雄廟方的小英拜廟直播影片後，韓粉又笑翻了。(李四川後援會)

(中時電子報)