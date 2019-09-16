▲林縣長會勘新厝村投31線新厝路，對路面因挖埋管線形成補丁凹凸不平，當場允諾改善。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今16日前往名間鄉，實地勘查崁腳、新厝及東湖村的投37、投31及投39之1鄉道，因年久失修，路面龜裂不平，並有部分排水溝牆崩塌，當場責成縣府工務處儘速測設發包改善。

同時，崁腳村大車路社區及崁峰派出所附近排水溝，在大雨時經常水勢渲洩不及，溢滿路面，鄉代會主席陳國能、代表謝智堯及村長謝舜日也當場向林縣長反映，林縣長除允諾由工務處先行雇工清疏排水溝，再尋求更積極的解決之道。

林縣長指出，崁腳村投37線1K200公尺處，長約100公尺路面多處裂痕及坑洞；新厝村投31線新厝路3K100公尺處則有長約120公尺路面，因挖埋管線後形成補丁凹凸不平；還有東湖村投39之1線1K弘明中學附近路段，側溝淤積排水不暢且有部分溝牆崩塌損壞，這些都嚴重影響居民及師生交通安全。

工務處指出，將會立即測設發包，進行改善工程，初估3處路改善約需花費125萬元。

(中時 )