大陸於8月1日起暫停47個城市居民赴台自由行政策，衝擊金門、澎湖及連江等離島觀光產業，16傳出陸客小三通自由行將從本月20日起恢復福州等6市受理赴金馬澎個人旅遊簽注申請。旅遊業者認為對金馬澎旅遊有很大幫助，但陸客來台自由行依然沒有鬆綁跡象，台灣本島旅遊業者到明年大選前「會很辛苦」。

昨天由旅業傳出的恢復開放內容是：「我市出入境管理部門自2019年9月20日起恢複受理赴金馬澎個人旅遊簽注申請，本市居民辦妥赴金馬澎個人旅遊簽注後，請向有資質的旅行社諮詢辦理入台許可證件，經直接通航金馬澎地區的口岸出境。2019年9月20日起我省福州、廈門、潮州、泉州、龍岩、平潭恢復受理赴金馬澎個人遊簽注業務。」

大陸8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台自由行後，9月起已對金門明顯帶來衝擊，9月1日至10日小三通入出境陸客僅4273人次，較去年同期的1萬6202人次，大減了74％。由於陸客約占金門小三通客源45％，其中約7成是自由行遊客，顯示自由行已是陸客主流，陸方若能鬆綁自由行政策，預期將帶來市場回春。

(旺報 )