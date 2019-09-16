台灣菸酒公司28日晚間將於台南市政府西側廣場辦理「金牌音樂趴」大型音樂派對活動，邀請天后蔡依林前來表演，16日特別捐贈400張公益門票，給台南市義消人員、社福及身障團體，由市長黃偉哲等人代表接受。

黃偉哲表示，台灣啤酒「金牌音樂趴」舉辦多屆，今年不僅邀請到天后蔡依林來到台南，更首創結合公益慈善活動，贈票給台南市的社福及身障團體及義消志工團體；菸酒公司對台南市的厚愛及回饋社會的善心，身為市長的他很榮幸且很開心，感謝主辦方的愛心善舉，讓台南成為歡樂又有愛的城市。

菸酒公司台南營業處表示，台灣菸酒公司從1997年創立至今，除積極發展事業外，也持續贊助國內多項文化及體育活動，像是成立「台灣啤酒籃球隊」、「台灣啤酒棒球隊」，展現企業的社會責任。此次公益贈票，除慰勞台南市辛苦的義消同仁外，也希望與台南市公益團體及身障朋友們一同享受音樂的美好。

菸酒公司還說，今年的「金牌音樂趴」表演陣容十分強大，包含蔡依林、戴愛玲、四分衛、孫盛希等多位知名歌手，將在28日晚上於市府西側廣場隆重開唱，歡迎持票的市民朋友共襄盛舉，一起參與「金牌音樂趴」，感受台南幸福城市歡樂的氛圍。該活動入場門票係以活動抽獎或贈票方式提供金牌台灣啤酒消費者，官方並無以任何形式販售門票，活動訊息詳洽「台灣啤酒」FB粉絲專頁。

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(中時 )