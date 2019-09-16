近期不斷傳言索羅門群島將與我斷交，與陸建交，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅16日受訪表示，大陸能帶給索羅門的好處，許多台灣無法給予，像是島國最關心的氣候變化問題、基礎建設、一帶一路、人民幣國際化等，他特別指出，許多大陸的外企在索羅門註冊，若建交對雙方都能帶來金融利益，他更稱索國「拿台灣的錢照樣拿，該斷交還是得斷交」。

索國當地媒體報導稱，最快21日就會宣布與大陸建交，並驅逐我駐索國大使。人民大學國際事務研究所所長王義桅16日受訪表示，早年兩岸外交角力或許需要靠比誰給的錢多，但現在幾乎是主動與大陸要求建交。

王義桅表示，現在已經不完全是錢的問題，因為大陸能帶給這些小國的東西，很多是台灣給不了的，譬如在氣候變化議題上是這些島國最關心的，而大陸在聯合國有發言權和影響力，又如基礎建設，大陸正推動一帶一路，許多國家都想趕搭這班列車。

他特別指出，大陸有許多企業在索羅門群島註冊公司，具有自由港的角色，在當前香港風波及英國脫歐的雙重背景下，索羅門在人民幣國際化和金融等角色，具有重要意義；反觀他認為索國的邦交是否維繫，對台灣而言僅有政治上的面子問題。

索國外長剛訪問台灣，我副外長也將赴索國搶救邦交，王義桅認為，這只是最後的安撫，「拿台灣的錢照樣拿，該斷交還是得斷交」。

索國就位於澳洲東北方，王義桅表示，索國受澳洲影響大，澳洲既靠太平洋也靠印度洋，是美國印太戰略的地理位置要樞，因此對印太戰略也構成影響。他進一步指出，澳洲經濟高度依賴中國，澳洲要給周邊國家基礎建設的能力，也不及中國，再加上美國現在變得不可靠，過去因為靠美國而靠台灣的小國，現在也漸不會指望台灣，這些都是將促成索國外交轉向的原因。

若真如索國媒體所稱，在十一大陸舉行國慶前，就要與大陸建交，王義桅認為，這就像是個「國慶獻禮」，若索國領導人再訪北京參加慶典，那就更具政治意義。

(旺報 )