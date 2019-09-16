經營外籍移工仲介的康林國際集團總裁李超群成為明道大學董事長，教育部表示，這個人事案經教育部核定，不過要提醒的是，學校招生不能和仲介學生工作掛勾，一旦違反，教育部將嚴辦。

教育部高教司長朱俊彰表示，私立學校進行董事會改選，只要依照程序來，並符合相關規定，教育部原則上尊重。李超群擔任明道大學董事長，教育部認為符合《私校法》及捐助章程的規定，因此進行核定。

朱俊彰說，明道大學過去經營出現一些問題，因此教育部建議學校提出財務改善計畫，積極募款或是由學校董事會捐款挹注學校。在今年2月，李超群號召許多企業共捐資5000萬元給明道大學，這些錢用在校務提升。

李超群的康林國際集團經營外籍移工仲介，他本身也沒有辦學經驗，適合擔任明道大學董事長嗎？朱俊彰說，法令並未規定私校董事長一定要從事什麼行業，因此李超群的資格沒問題。

不過朱俊彰進一步表示，教育部嚴格禁止學校招生和仲介學生工作掛勾，一旦違反，將被嚴懲。學生在學期間，學校要安排他們到國內外實習，或是協助他們畢業後就業，都要尊重當事人的意願，且要符合勞動法令規定才可以。

(中時 )