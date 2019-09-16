北京推新服務：58家試點便利店可買乙類非處方藥 16:472019/09/16 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北京市藥監局表示，已放寬共58家試點的便利商店可購買部分醫療藥品及用品，包括板藍根、電子血壓計、醫用防護口罩等乙類非處方藥和二類醫療器械。主要集中在物美、京客隆、屈臣氏等連鎖便利店企業。藥監局接下來將持續跟蹤試點便利店藥品品質安全，並加強監督檢查。 (工商 ) #便利店 #處方藥 #醫療 #藥品 #連鎖 也許您會感興趣 推薦閱讀 台壽獲Smart年度優質保單 04:102019/09/12 投資理財 元大人壽 奪Smart推薦優質保單 04:102019/09/12 產業特刊 藍搶醫界票源 將設醫療委員會 04:102019/09/12 政治要聞 《金融》元大人壽榮獲「Smart推薦優質保單」殊榮 09:432019/09/12 財經 台東》郭董退出國民黨 恐引起連鎖反應 17:312019/09/12 政治 硬脫歐最遭結果 英國恐退回第三世界 21:292019/09/12 財經 羅多倫集團雙品牌連鎖攻台 04:102019/09/16 產業．科技 傷後首直播 網紅苦籌醫療及律師費 04:102019/09/16 地方新聞 扁授課要申請？醫療小組質疑：過去都可不用 14:082019/09/16 政治 《基金》AI加持，醫療影像商機噴發 15:402019/09/16 財經 兩岸熱門新聞 陸學者：索國表態自相矛盾 與台斷交時間未定 - 時政 傳小三通自由行本月20日起恢復 旅遊業樂見 - 兩岸 - 旺報 陸擁基建金融資源 陸學者：索國拿台錢照斷邦交 - 兩岸 - 旺報 旺報觀點》兩岸兩顆炸彈 請蔡政府都拆了吧 - 焦點新聞 - 旺報 「郭退黨目的」網路投票 陸過半網民這麼看 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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