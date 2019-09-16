北京市藥監局表示，已放寬共58家試點的便利商店可購買部分醫療藥品及用品，包括板藍根、電子血壓計、醫用防護口罩等乙類非處方藥和二類醫療器械。主要集中在物美、京客隆、屈臣氏等連鎖便利店企業。藥監局接下來將持續跟蹤試點便利店藥品品質安全，並加強監督檢查。

(工商 )