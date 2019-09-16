內政部將於明年10月換發數位身分證，在野黨立委質疑這是在每個人身上裝eTag，追蹤每個人的行動。內政部澄清，數位身分識別證(New eID)僅單純做身分識別，會依法確保民眾隱私、資訊安全與自主，比紙本身分證更能保障民眾權益。

內政部表示，New eID晶片必須要在數釐米內才能感應，且要民眾自主同意輸入讀取碼或密碼，才能讀取晶片資料，他人是無法單憑感應晶片，就能讀取資料。

內政部強調，New eID也不會主動發送訊號、洩漏位置，民眾使用New eID之紀錄，皆留存於提供服務的機關，內政部不會蒐集民眾使用歷程，無法追蹤晶片使用軌跡，且依法不得做「目的外之利用」，在保護個資的法律框架下，受到嚴格限制，相當著重隱私。

在生產空白卡階段，每個晶片都有專屬識別碼（UID），以記錄生產履歷，避免晶片外流、盜用或不當使用，未來亦可辨識是否遭偽變造，是生產過程中重要的安全管控機制。

在寫入個人化資料後，即採用ICAO對隱私保護的建議，啟動隨機亂數序號機制，每次感應都重新產生不同的隨機亂數，根本無法追蹤晶片使用軌跡，同現行晶片護照，請民眾可以放心，且國內現在已無發行未具晶片的護照。

(工商 )