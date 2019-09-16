日本人氣排隊咖啡店「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」全台首店今（16日）進駐新光三越台北南西店一館4樓，以咖啡色系皮質家具、木質裝潢及復古花磚營造日本昭和時代喫茶店的復古情懷，帶來日本獨家配方、手工現點現做窯烤舒芙蕾熱蛋糕，單層170元、雙層200元，和手沖的星乃精選咖啡150元，以親民中價位打進文青匯集的南西商圈，符合18歲至35歲千禧世代、輕熟女族群庶民社交的需求。

新光三越台北南西店營業部經理林益任（左起）、副店長陳碧娟、羅多倫和餐餐飲社長星野正則、台灣羅多倫和餐餐飲總經理邱麗如今參加星乃珈琲店開幕剪綵。（郭家崴攝）

星乃珈琲店來台與日本同步，家具、餐具、咖啡豆、調味料從日本空運，除了必吃的窯烤舒芙蕾熱蛋糕外，使用同集團羅多倫咖啡DOUTOR COFFEE直火烘焙咖啡豆手沖的星乃精選咖啡與舒芙蕾歐姆蛋焗飯都是焦點。今14時開幕，百貨11時開門已有人排隊，多數消費者慕名而來想嘗鮮。16日至19日首4日前50組來客兩人同行點咖啡或餐飲滿低消300元起送窯烤舒芙蕾熱蛋糕；20日至30日消費滿400元，前50名送星乃精選咖啡。

新光三越台北南西店星乃珈琲店以咖啡色皮質家具和木製裝潢及復古花磚營造復古氛圍。（郭家崴攝）

新光三越台北南西店行銷經理李香萩經理表示，觀察到日系品牌看重南西商圈的聚客力和人文情懷，常有有文青和學生與口袋深、重品味的「殷實戶」聚集。星乃珈琲店45坪、60個座位，與南西店一館4樓以女裝和內衣為主的仕女樓層追求優雅、質感、休閒的客群謀合，且鄰近貴賓廳，出入族群較為高級。

新光三越台北南西店星乃珈琲店以咖啡色皮質家具和木製裝潢及復古花磚營造復古氛圍。（郭家崴攝）

1年多來新光三越台北南西店送走租約到期的二館，因改裝帶來業績高成長，1至8月成長14％，成長率最高的前3名為餐飲增6成，包含三館B1、7樓，和一館B1的壇島咖啡、5樓的黃亞細肉骨茶等，翻新近2個樓層，用吃的滿足受多數人喜愛的體驗經濟。原在二館的女性珠寶移到一館後業績增4成；複合性業態包含MUJI、UNIQLO、法雅客和iStore等增34％，都因賣場面積增加帶來成效。目前餐飲占整體業績衝高到19.2％，僅次於美妝19.4％。

新光三越台北南西店星乃珈琲店今午14時開幕前，以排隊近百人。（郭家崴攝）

星乃珈琲店所屬的羅多倫和餐餐飲社長星野正則表示，星乃珈琲店提供好喝的咖啡、飲料、餐點帶來精神的舒緩，自許是「幸福創造業」；台灣羅多倫和餐餐飲總經理邱麗如表示星乃珈琲店目前在日本超過240家分店，訴求全客層、全時段餐食，約有50項飲品和餐點，台灣首店斥資1200萬元至1500萬元，因配合新光三越11時營業、目前只用電力料理餐點，還沒引進早餐、餐飲僅35個品項較日本少，價位力求與日本相當，預估一年目標業績3000萬元。

新光三越台北南西店星乃珈琲店今午14時開幕前，以排隊近百人。（郭家崴攝）

邱麗如還說星乃珈琲店全台首店花2年多時間尋找落腳地點，新光三越台北南西店輕熟女族群與星乃珈琲店吻合，本來門面5公尺，因新光三越總經理吳昕陽大筆一揮，切了10公尺寬的位置，讓門面寬更能襯托氣勢。在首店以外，希望掌握市場喜好後再開第2家，初期展店會以百貨商場為主，未來街邊店會想找獨棟老屋改裝成昭和時代的喫茶店，目標3年展店50家。

(中時 )