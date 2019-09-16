日本人氣排隊咖啡店「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」全台首店今（16日）進駐新光三越台北南西店一館4樓，以咖啡色系皮質家具、木質裝潢及復古花磚營造日本昭和時代喫茶店的復古情懷，帶來日本獨家配方、手工現點現做窯烤舒芙蕾熱蛋糕，單層170元、雙層200元，和手沖的星乃精選咖啡150元，以親民中價位打進文青匯集的南西商圈，符合18歲至35歲千禧世代、輕熟女族群庶民社交的需求。
星乃珈琲店來台與日本同步，家具、餐具、咖啡豆、調味料從日本空運，除了必吃的窯烤舒芙蕾熱蛋糕外，使用同集團羅多倫咖啡DOUTOR COFFEE直火烘焙咖啡豆手沖的星乃精選咖啡與舒芙蕾歐姆蛋焗飯都是焦點。今14時開幕，百貨11時開門已有人排隊，多數消費者慕名而來想嘗鮮。16日至19日首4日前50組來客兩人同行點咖啡或餐飲滿低消300元起送窯烤舒芙蕾熱蛋糕；20日至30日消費滿400元，前50名送星乃精選咖啡。
新光三越台北南西店行銷經理李香萩經理表示，觀察到日系品牌看重南西商圈的聚客力和人文情懷，常有有文青和學生與口袋深、重品味的「殷實戶」聚集。星乃珈琲店45坪、60個座位，與南西店一館4樓以女裝和內衣為主的仕女樓層追求優雅、質感、休閒的客群謀合，且鄰近貴賓廳，出入族群較為高級。
1年多來新光三越台北南西店送走租約到期的二館，因改裝帶來業績高成長，1至8月成長14％，成長率最高的前3名為餐飲增6成，包含三館B1、7樓，和一館B1的壇島咖啡、5樓的黃亞細肉骨茶等，翻新近2個樓層，用吃的滿足受多數人喜愛的體驗經濟。原在二館的女性珠寶移到一館後業績增4成；複合性業態包含MUJI、UNIQLO、法雅客和iStore等增34％，都因賣場面積增加帶來成效。目前餐飲占整體業績衝高到19.2％，僅次於美妝19.4％。
星乃珈琲店所屬的羅多倫和餐餐飲社長星野正則表示，星乃珈琲店提供好喝的咖啡、飲料、餐點帶來精神的舒緩，自許是「幸福創造業」；台灣羅多倫和餐餐飲總經理邱麗如表示星乃珈琲店目前在日本超過240家分店，訴求全客層、全時段餐食，約有50項飲品和餐點，台灣首店斥資1200萬元至1500萬元，因配合新光三越11時營業、目前只用電力料理餐點，還沒引進早餐、餐飲僅35個品項較日本少，價位力求與日本相當，預估一年目標業績3000萬元。
邱麗如還說星乃珈琲店全台首店花2年多時間尋找落腳地點，新光三越台北南西店輕熟女族群與星乃珈琲店吻合，本來門面5公尺，因新光三越總經理吳昕陽大筆一揮，切了10公尺寬的位置，讓門面寬更能襯托氣勢。在首店以外，希望掌握市場喜好後再開第2家，初期展店會以百貨商場為主，未來街邊店會想找獨棟老屋改裝成昭和時代的喫茶店，目標3年展店50家。
(中時 )
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