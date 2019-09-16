由中華民國桌球協會與臺北市政府體育局共同主辦的「2019年台北青少年桌球公開賽」將於9月25日至29日在台北體育館熱血開打。邁入第8年的這項賽事共有來自日本、韓國、香港、新加坡、泰國、印度、伊朗、馬來西亞、挪威、美國、威爾斯及我國等12國、約200位優秀的青少年選手同場競技，將角逐18歲、15歲男、女團體賽及單、雙打，共12個獎項，總獎金11000美元。

本屆地主中華隊陣容堅強，男子組選手共32名，包括2019亞洲青少年錦標賽U18男團銅牌選手馮翊新與戴茗葦、2018匈牙利青少年公開賽男團銀牌選手黃彥誠。

女子組陣容也相當華麗，32名選手包括2019阿拉夫拉運動會女單金牌選手于修婷、2019西班牙青少年公開賽女團金牌選手蔡育勤以及108年全中運女單金牌選手牌簡彤娟。

台北市體育局表示，本賽事全程免費入場，現場還設有球迷體驗區，並舉辦摸彩活動，於9月26日團體決賽及9月29日個人決賽頒獎後舉行，首獎為平板電腦3台，另有其他多項獎品，歡迎喜愛桌球運動的市民朋友蒞臨臺北體育館為選手加油打氣。比賽轉播資訊，可至中華民國桌球協會網頁查閱。

(中時電子報)