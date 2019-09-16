雕塑大師朱銘「人間系列」作品返鄉苗栗永久典藏。（何冠嫻攝）

縣府依文化獎助藝術條例設置雕塑大師朱銘「人間系列」作品，16日熱鬧揭幕。（何冠嫻攝）

朱銘「人間系列」作品 返鄉苗栗擺設珍藏

苗栗縣政府依法辦理公共藝術計畫，經拜會享譽國際的雕塑大師朱銘，促成「人間系列」作品進駐縣府辦公大廳，16日一肩扛起子女的雕塑作品揭幕，希望藉父親的穩固搭配小孩的輕巧，呈現溫暖景象表達人間最真摯情感。

縣府辦公大樓興建時依據文化獎助藝術條例規定，編列預算辦理公共藝術計畫。縣府文化觀光局長林彥甫表示，享譽國際的藝術家多來自苗栗，縣長徐耀昌為連結藝術家們的在地性，除了縣籍木雕大師康木祥的公共藝術「如意生命苗栗」，裝置在縣府第一辦公大樓廣場外，16日出生通霄的朱銘「人間系列」作品也進駐1樓大廳，永久典藏於家鄉苗栗。

文觀局指出，朱銘15歲跟隨李金川師傅學習傳統廟宇的雕刻與繪畫，30歲拜入雕塑界大師楊英風門下，融合傳統木雕與現代雕塑精神，發展出超越兩者的獨特風格，獲行政院文化獎、福岡亞洲文化獎等大獎肯定，為台灣具代表性藝術家。

朱銘文教基金會執行長吳素美表示，相較太極系列的創作空間易受招式限制，人間系列處處皆為主題，可隨心所欲創作，經縣府團隊拜會後，考慮空間設施、動線問題，選以人間系列擺放於大廳，朱銘也相當開心作品可以在苗栗展示，希望民眾與縣府員工都能會心一笑，回憶起孩提時坐在父親肩上的時光。

(中時 )