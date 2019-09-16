布袋新岑社區發展協會理事長陳泰郎表示，新岑運動公園裡大多種植木麻黃當遮蔭。（張毓翎攝）

布袋新岑社區居民最希望可以改善新岑運動公園的排水設施。（張毓翎攝）

布袋新岑社區發展協會理事長陳泰郎（左）表示，年初有在步道兩側栽種鳳凰木，美化周邊景觀。（張毓翎攝）

位於台17縣旁的嘉義縣布袋鹽田溼地，為世界級保育野鳥黑面琵鷺的過冬棲息地，也是雁鴨科、鷸科等水鳥群聚地，作為其絕佳觀察站的新岑運動公園，每年吸引大批賞鳥人士前來，不過，園內賞鳥等硬體設施不足，使得賞鳥淡季時，較少有觀光客前來，地方人士盼政府協助改善，也讓居民有個良好休閒場所。

新岑里長蔡裕閔表示，新岑里汙染少，空氣品質優良，南布袋溼地昔日為布袋鹽場所在地，直至2001年曬鹽走入歷史後，留下大面積溼地，經過多年，孕育出許多豐富生命，若能將新岑公園的排水、休憩設施整修完善，對沿海觀光業也有正面加分效果。

嘉縣府文觀局表示，已委託業者規畫整合鰲鼓溼地、朴子溪河口溼地、好美里溼地、八掌溪溼地及布袋鹽田溼地資源，打造濱海生態旅遊新亮點，不過，若在溼地周邊設置解說牌、體驗步道及賞鳥亭等，不僅可能會驚動鳥類，也擔心各區同質性太高，打消遊客前來興致，目前仍在商討中。

布袋新岑社區發展協會理事長陳泰郎表示，園區環境皆由里民自發性維護，由於土壤鹽分過高，使大部分的樹種及草皮生長不易，此地多栽種耐鹽度高的木麻黃當遮蔭，為了不想每次一眼望去全是茂盛的木麻黃和雜草，年初已在步道兩側栽種鳳凰木，美化周邊景觀。

雲嘉南濱海國家風景區管理處布袋站主任吳宗青表示，日前與當地居民一起討論興建公廁等設施，彼此的共識是以不破壞生態為優先考量，之後會與專家討論後，再計畫相關工程。

(中時 )