前總統馬英九日前出席挺韓造勢時，疑遭韓粉噓下台，里長聯誼會時又出現「王不見王」，不過兩人昨天出席台商秋節聯誼會時，在台上熱情擁抱，對於馬王到底有沒有不合，媒體人黃暐瀚點出，除了擁抱以外的一關鍵動作，是他印象所及從未有過，證明韓國瑜這次給足馬英九面子，從今以後不能再說馬韓有心結。

黃暐瀚在臉書發文表示，九月八日的造勢大會發生「嗆馬事件」，九月十日的里長聯誼會，「馬韓王不見王」，眼看郭台銘即將進場參選，馬英九到底挺不挺韓？許多國民黨基層都感到憂心。九月十五日，大陸台商中秋聯歡茶會，韓國瑜「主動」、「提前」、「抱緊處理」，有效化解馬韓不合的危機。

黃暐瀚指出，原訂三點半到的韓國瑜提前半小時，「務必」要見到馬英九，進場先去跟馬打招呼，再上台等馬英九登台致詞。馬英九致詞七分半鐘，確實比上次短了，韓國瑜不但全程站在旁邊聆聽，還兩度幫忙壓著稿子。黃暐瀚認為，「說真的，做到這樣，夠了」。

黃暐瀚強調，馬英九過去也當過「總統參選人」，還兩次，他印象所及，從未有一次，「總統參選人馬英九」進場之後，還沒輪到他講話，要「總統參選人」站在台上，聽別人講話的。黃暐瀚說，韓國瑜這次給馬英九面子，給的十足誠意，儘管兩人確實並未從此變「換帖兄弟」，但至少今天以後不能再說馬韓有心結。

(中時電子報)