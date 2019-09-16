無人機14日攻擊沙國2煉油廠

沙烏地阿拉伯2座煉油廠14日凌晨遭無人機攻擊，引發爆炸與大火，被迫每天減產一半原油，導致油價飆漲，令全球憂心忡忡。

不過，據路透16日報導，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）周一說，全球有足夠的儲油，足以替代沙國油廠因遇襲而暫時減少的供應。而國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）稍早說，這次攻擊導致每天減產570萬桶石油，而這超過沙國石油總產量的一半，相當於超過5%的全球石油供應。

當諾瓦克被問及，俄羅斯是否準備增產石油時，他回答，要等沙烏地先估計攻擊所造成的後果。而今年6月底時，俄羅斯與沙國都贊成減產，協議延長減產期限6－9個月。

諾瓦克說，目前就他們所知，就中期來說，全球有足夠的商業儲油，以彌補短缺。他並表示，打算與沙國新任能源部長阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz bin Salman）通電話。諾瓦克說，俄羅斯會信守全球產油協議的承諾，目前說要做任何可能的改變都還太早。

沙烏地，美國和中國大陸都有數以億計桶戰備儲油，而美國總統川普15日說，他已授權釋出戰備儲油。另一方面，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）周一說，在針對產量採取任何行動前，俄羅斯應該靜觀其變。

據花旗銀行（Citibank）說，俄羅斯每日閒置油量約為295,000桶，而只要幾天到幾星期，這些石油就能上線生產。

(中時電子報)