「浩角翔起」已婚成員阿翔外遇女星謝忻，同公司的兩人公開道歉並受到停工處分，日前雙雙復出，阿翔除了回歸原本的工作岡位外，還合體正宮Grace拍風衣廣告，不僅開口唱歌，Grace還被安排為老公戴上帽子，搭配當初原諒阿翔的金句「你的世界在下雨嗎？換我…為你撐傘…」，沒想到廣告挨轟太矯情「銅臭味太重」，慘遭廣告商緊急下架，而「神明代言人」沈嶸為此通靈，直呼阿翔「業力第二次大爆發」，斷言這次風衣事件，阿翔會摔得比偷情謝忻事件還要慘。

「神明代言人」沈嶸。(翻攝自沈嶸魔法命理學院臉書)

據《自由時報》報導，沈嶸表示本來觀眾會慢慢接受阿翔回歸演藝圈，風衣廣告播出前，她預估阿翔還有30分運勢，如今廣告不被大眾接受，導致阿翔運勢不增反暴跌30分，認為他幾乎不可能救回正面形象。

而通靈結果顯示阿翔目前正第二次業力引爆，第一次業力爆發是「偷忻事件」讓形象受損，如今第二次業力引爆，則是因為阿翔與謝忻談戀愛過程中，女方對他真心付出，基於因果債，阿翔欠下對謝忻的情份，沒想到他卻在記者會上狠切割女方，太過絕情而種下二次業力爆發的契機。

而現在阿翔合體老婆Grace拍廣告，沈嶸認為兩人太過曬恩愛，導致因果上更對不起謝忻之前的付出，而感情債並非切斷雙方關係後就會消失，因此會繼續累加，沈嶸表示阿翔若要償還這感情的因果債，就不該一直跟老婆高調曬恩愛，否則只是加重對謝忻的傷害。

而因「偷忻事件」受到傷害的三人，目前採取之挽回形象的行動，包含謝忻曬身材以及阿翔夫妻合拍廣告洗白等，都宣告失敗，沈嶸表示若要挽救運勢，必須誠心面對過錯，低調反省並加以改正，萬萬不可企圖利用媒體的宣傳來為自己加分或漂白，痛批這根本是本末倒置，直言：「觀眾喜歡的是一個人的真心誠意，而不是你所創造出來的虛假形象」。

(中時電子報)