蔡英文15日南下高雄，拜訪宮廟與教會。（圖／劉宥廷攝）

民進黨主政高雄20年，去年被國民黨的韓國瑜一舉攻下，蔡英文總統15日傍晚在高雄一場不公開的行程，小英談到高雄現況，意有所指說「菊姐（指陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，（我們）要把小孩收回來」；蔡也強調，再也找不出比目前更好的中央執政團隊。名嘴謝寒冰砲轟蔡英文「居然有臉說」，並稱「高雄明明是被妳們這群詐騙集團吃乾抹淨還不斷家暴的受虐兒吧!」

名嘴謝寒冰在臉書砲轟「蔡英文居然有臉說高雄是陳菊帶大卻被人騙走的小孩...高雄明明是被妳們這群詐騙集團吃乾抹淨還不斷家暴的受虐兒吧!」

其他網友留言「 不要臉比鬼還可怕！！」、「我們高雄是細姨囝嗎，被後母虐待20年也夠了吧，細姨囝長大了，我們要走我們的路了」、「原來犀牛皮還不夠厚」、「原來讓高雄市這個小孩背負3000億的債，這就是母愛！」、「我高雄人，胖🍊厲害了，把高雄人帶到債留子孫3000千多億ㄚ⋯⋯還真感恩」、「我是高雄人、聽牠們這樣說真的很火大、牠是是寄生在高雄市民身上的吸血蟲吧！把我們的血吸乾還要侮辱我們、去牠媽的、誰是牠們的小孩呀、不要臉的畜牲！」、「人民是爸爸，不孝女已被趕出家門，還在叫囂」、「是被綠營帶大呀，但結果負債最高，綠營要不要解釋一下啊？」、「難怪某些高雄市民得了【斯德哥爾摩症候群】現在為他們努力做事的市長，卻反而不領情，一味的抹黑」。

(中時電子報)