繼大港開唱後，「Wecare高雄」16日再度直指高市府「查水錶」，將2011到2018的庄頭藝穗節、明華園等高雄在地歌仔戲團的演出簽案、標案、計畫書、核銷資料發票等文件裝箱，交由政風單位調查。文化局16日鄭重澄清，市府政風單位欲了解經費使用狀況、單純進行內部資料調查，絶無向廠商或戲團索取資料及打擾戲團情形，希望外界不要因政治立場不同而扭曲事實。

Wecare高雄在臉書上驚爆，高市府以議員調查之名並銜市長之命，將氣爆藝術紀念裝置、大港開唱所有資料，裝箱送去政風處，連2011到2018的庄頭藝穗節歌仔戲演出簽案、標案、計畫書、核銷資料發票，文化局長全都蓋章交給政風。

Wecare高雄表示，「庄頭藝穗節」歌仔戲9年來總共演出185場，其中明華園天字戲劇團33場、春美歌劇團35場、尚和歌仔戲劇團26場、明華園日字戲劇團25場、勝秋戲劇團15場等，高雄在地團隊佔絕大多數。Wecare高雄強調，大港是補助、庄頭是採購、春天藝術節歌仔戲是補助，都是依法行政，並非公開招標。

針對歌仔戲團遭高市府查水表一事，文化局鄭重澄清，政風單位本於職責，對於有疑慮案件進行調查，為釐清八一氣爆心靈重建計畫中的歌仔戲演出有無費用偏高情形，才請文化局政風室了解相關資料。整個調查僅限於向業務單位調閱內部簽核及驗收資料，屬於機關内部的資料調閱、業務查核，絕對沒有向廠商或戲團索取資料，更沒有打擾到戲團。

文化局呼籲，外界別再因政治立場不同而無限上綱，扭曲事實，以訛傳訛。

(中時 )