2014年韓國演員李秉憲曾遭到兩名女子拍下不雅影片，並勒索50億韓元（約1.6億台幣），當中的前女團GLAM成員金多喜在2018年時化名為金詩源，重新在韓國直播平台上當起直播主，當被發現是金多喜時，她表示自己是因為太想要唱歌了，才當起直播主，一年後的現在，她成為人氣直播主，月收入高達一億多韓元（約200多萬台幣）。

當時已婚的李秉憲遭到兩名女子勒索50億韓元，約台幣1.6億元。（合成圖／翻攝自李秉憲官方網站、翻攝自微博）

2014年已婚的韓國影帝李秉憲陷入桃色風波，當時韓國女模特兒李智妍和歌手金多喜合夥，聲稱手持李炳憲的不雅影片，勒索李秉憲1.6億元台幣，金多喜事發後被判處有期徒刑1年、緩刑2年執行、被拘禁6個月後獲釋，而所屬的女團GLAM也解散。

金多喜在2018年轉戰網路直播，如今成為人氣直播主，甚至月收入高達1億多韓元。（圖／翻攝自微博）

往後四年間多喜表示她做過平面模特兒、各種打工，也用社群軟體和粉絲交流，2018年起她化名為「金詩媛」在韓國知名直播「AfreecaTV」當起直播主，當時曾引起關注，因為立刻被認出就是金多喜本人，她也在第一次直播中坦承身分，因為太想唱歌了所以選擇了直播，沒想到她現在成為了人氣直播主，據韓國媒體報導，她的月收入甚至超過了一億韓元（約200多萬台幣）。

Youtuber介紹金多喜丟了職業後，以直播主重新出道卻月收高達1億！

(中時電子報)