「埔鹽順澤宮」帽子讓挪威鐵人三項選手艾登在法國奪冠後,在台灣爆紅,他10日在Instagram限時動態表示「我真的好愛台灣」。縣長王惠美也上寫信給他,邀請到彰化參加馬拉松,16日彰化政府得到艾登的回信了,信中他表示日本東京奧運後,真的希望來參訪這座廟。

王惠美表示,挪威選手在法國三鐵得到冠軍就是戴著這頂「順澤宮」的帽子,我們在第一時間之內就用FB與IG跟他做相關的聯繫,終於得到他的回應,因為他現在要加緊練習,所以不能馬上到台灣,但是東京奧運後,在回國之前,真的希望來一趟。

艾登說,如果明年來參加日本奧運,希望也有機會能夠來,也歡迎全國鄉親都來埔鹽,埔鹽是一個非常純樸的好地方,歡迎大家來來彰化走走。

王惠美說,我們真的很期待明年日本東京奧運結束之後他能夠來到彰化,我們也看到他的FB、IG有一個宗教的學者專家特別寫了一封英文信給他,跟他講說,「你一定要來還願喔,這樣的話,你的功力可能會更加的加持」,我們也期待他能夠來到彰化,在這個過程中,我們絕對會安排好賽事,讓他能拜訪廟,做好運動的外交。

艾登的原文信如下:

Hi! Sorry for the late reply. It has just been so many messages the last few days. Hope you understand :) My schedule is sadly very busy so there is not any time to travel to Taiwan now. But I really want to go to pay my visit to the tempel on my way back to Norway from the Tokyo Olympics next year. That would have been an amazing experience!

嗨!抱歉回覆的晚了。這幾天收到太多訊息,希望你能理解:)遺憾的是我的行程真的太忙了,現在沒有時間去台灣旅遊。但我非常希望明年結束東京奧運之後,在回挪威的路上能到廟宇參訪。相信那會是非常棒的體驗!。

Sincerely,

Gustav Iden

(中時 )