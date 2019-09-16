對於2020台灣總統及立委選舉，陸智庫學者、廈門市台灣學會副會長曾建豐，今撰文在港媒投書，分析民進黨的2020大選策略，並將其分為2大方向。且分析稱民進黨已對國民黨總統提名人韓國瑜進行有組織性的攻防。

曾建豐在港媒《中評社》撰文投書，分析民進黨的2020大選策略，並將其分為2大方向，且認為，民進黨已是有組織性的對韓進行攻防和圍剿。內文整理節錄如下：

他表示，民進黨黨內初選經歷了3個月的「蔡賴惡鬥」，最終以賴清德失敗而告終，6月19日民進黨中執會正式提名蔡英文代表民進黨角逐2020年大選。很顯然，民進黨經過「九合一選舉」慘敗的教訓，面對2020，民進黨將選戰首要目標設定為爭取蔡連任、保住執政，同時主動將立委席次從上屆的68席調降為過半數的57席。

曾建豐認為，民進黨在確定選戰目標和選舉主軸之後，便將圍繞既定目標與主軸進行全盤佈局與策略實施。從「攘外必先安內」的視角看，大致可分為以下幾個層次：

首要，是穩住黨內派系。其實，蔡英文早在九合一選舉慘敗、綠營內部一片撻伐甚至不斷傳出「換蔡」呼聲之際，就開始了黨內「維穩」佈局。蔡的做法首先是把蘇貞昌、陳其邁、林佳龍等敗選者通通委以重任，讓黨內各派系豪傑「盡入吾彀中」。

其次，是向黨內最大派系「新潮流系」讓利示好，穩住「英系」與「新系」的結盟關係。繼續留用陳菊、不進行政院全面改組，且黨主席從代理黨主席林佑昌到現任黨主席卓榮泰均任由新系推薦人選，蔡還與新系核心人物、黨內鄭文燦默契十足。

最後，是全力穩住「被做掉」的賴清德。蔡在獲得黨內提名之後，便立即向賴示好，先通過卓榮泰公開表示賴必定會在2020扮演重要的角色，隨後又傳出「蔡賴配」、「不分區立委」等選項供賴選擇。而賴也多次表態要團結支持蔡，「黨內各種反對意見銷聲匿跡，派系整合基本完成」。

曾建豐指出，安內後就是壤外。對於已獲提名的國民黨韓國瑜，民進黨中央與地方上下聯手圍剿韓、抹黑攻擊的策略已經開始。一方面是對韓進行「人格毀滅」，從「草包」到「抽煙、酗酒、打麻將、農舍違建」，再到「沒批公文、違規使用競選經費」等，民進黨網軍惡意帶風向，進行有組織、有系統的攻擊，使得網路鋪天蓋地、異口同聲都在「黑韓」、「打韓」。

他(曾)也強調，另一方面是民進黨發動對韓高雄市長的「罷免連署」，由總統府秘書長陳菊子弟兵、前高雄市文化局長尹立擔任召集人的綠營團體「WeCare高雄」已經啟動罷免韓國瑜高雄市長的連署行動，以打擊韓大選選情，「最終實現讓韓總統選舉和高雄市長兩頭落空」，這就是所謂「滅韓計劃」。

(中時電子報)