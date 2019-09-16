台中市人文公益發展協會與社會各界善心人士、學校、社區，供應愛心餐店家一起建構「友善的循環．幸福待用平台」的公益活動，連結6年來不曾間段每個月均發放愛心待用餐券。

台中市人文公益發展協會理事長陳焦勤說，特別在中秋節，協會提供台灣體育運動大學的僑外生及校內清寒同學100份的待用餐點，讓不能回鄉過節的同學們感受到台灣滿滿的人情味，並陸續透過台中北區大湖里、邱厝里、錦平里等里辦公室發放600份待用餐券給里內有需求的中低收入戶里民享用。

陳焦勤指出，「友善的循環．幸福待用平台」是結合各界善心人士協助才能保持6年來，持續執行捐餐做愛心的動能，協會負責整合各方資源讓這個平台，製作待用餐券，統計份數，並發放到各個角落，將資源做最有效的連結運用。

協會表示，這個平台背後有一群具愛心與無私的店家，6年來持續站在第一線為持券來換餐點的弱勢朋友做服務；因長期幫助許多有需求的學生、里民，店家們都表示社會處處有溫度，做就對了。

協會強調，只要持有協會發放的愛心待用餐券，均可到一中商圈附近指定的「安康素滷味」、「上海派雞排」、「元氣加滿便當」店家，享有豐富的一餐；9月下旬還有「聯強洗衣坊」也將加入待用行列一起來推動公益平台，發放「待用洗衣券」，提供給有需求的弱勢朋友來使用。

(中時 )