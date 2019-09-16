西門子歌美颯再生能源16日在台中港舉辦「機艙組裝廠在台設置計畫啟動儀式」，預計於2020年底完工、2021年生產，將首先支持沃旭大彰化離岸風電東南與西南計畫共900ＭＷ，並將台中港打造成亞太地區離岸風電樞紐，預估可創造100多名就業機會。

西門子公司與台中港務分公司簽訂「台中港工業專業區(II)」，約3公頃土地投資興建暨承租經營商港設施契約，16日舉辦機艙組裝廠啟動儀式，經濟部長沈榮津到場主持典禮。

沈榮津指出， 2025年台灣再生能源將佔20％，包括太陽能及離岸風電，其中，離岸風電到2025年3.8GW透過遴選、1.7GW透過競價，皆已完成程序，現在就看廠商如何落實政府國產化計畫，來台設組裝基地，也代表國內風機產業里程碑的開始。

台灣港務公司董事長吳宗榮表示， 2017年即投入離風風電產業布局，提供台中港2、5A、5B及36號等4座風機預組裝重件碼頭及土地，更規畫風電國產化製造專區，期能建構風機產業供應鏈形成產業聚落，為台中港帶來更多就業機會。

(中時 )